Flut in Düsseldorf : Düssel-Spaltwerk war laut Stadt in Ordnung

Die Schieber des Spaltwerks an der Höherhofstraße wurden für die Inspektion hochgefahren. Foto: Uwe-Jens Ruhnau

Düsseldorf Anwohner im südlichen Gerresheim führen Flutschäden auch auf die Steuerung der Düssel an der Höherhofstraße zurück. Die Stadt hat dazu Stellung genommen.

Die Überschwemmungskatastrophe vom 14./15. Juli hat im südlichen Gerresheim, wo zahlreiche Häuser geflutet werden, zu einem bösen Verdacht geführt. Anwohner an und rund um die Katharinenstraße vermuteten, dass ihr Bereich durch die Steuerung der Düssel in Mitleidenschaft gezogen worden sein könnte. Diesem Verdacht trat die Stadtverwaltung gleich nach den Überschwemmungen entgegen, am Donnerstagabend geschah dies durch eine schriftliche Stellungnahme in der Sitzung der Bezirksvertretung 8.

Hintergrund: In der Nähe der Katharinenstraße befindet sich das Spaltwerk der Düssel an der Höherhofstraße. Dort teilt sich der Fluss in die nördliche und südliche Düssel. Der Verdacht der Anwohner: Der Abfluss Richtung Norden sei zeitweise geschlossen gewesen, andere Gebiete wären so geschont worden.

Die Stadt erklärte jetzt dazu, das Spaltwerk sei untersucht worden. Bei der Inspektion des Bauwerks seien die Schieber und deren Führungen auf deren festen Sitz und Verformungen untersucht worden. Die Gängigkeit des Schiebers sei zudem kontrolliert worden. Ergebnis: Es seien keine Schäden, weder am Betonteil noch an den beweglichen Teilen festgestellt worden. Das Bauwerk habe durch das Hochwasser keinen Schaden davongetragen. Einzig an den Böschungen habe es leichte, unkritische Ausspülungen gegeben. Der Weg entlang der Düssel sei jedoch überflutet und stark beschädigt worden. Er soll noch in diesen Monat repariert werden.