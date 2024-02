Bauen in Düsseldorf Das lange Warten auf die Düssel-Brücke am Quellenbusch

Schon seit längerem ist die Bezirksvertretung 7 bemüht, die Verwaltung davon zu überzeugen, dass eine Fußgänger- und Fahrradbrücke über die nördliche Düssel zwischen der Fröbelstraße und dem Neubaugebiet Quellenbusch in mehrfacher Hinsicht sinnvoll wäre. Denn eine solche Brücke würde die Fortführung des bereits bestehenden kombinierten Geh- und Fahrradweges von der Fröbelstraße entlang des Kleingartenvereins an der Bertastraße über die Düssel mit Anschluss an die geplante Veloroute „Nord-Süd-Route Ost“ darstellen. Entsprechend wurden sowohl Stadt als auch der Ordnungs- und Verkehrsausschuss gebeten, eine Bearbeitung durch die Verwaltung hinsichtlich der bereits beschlossenen Kostenermittlung für die Planung zu prüfen und gegebenenfalls zu beauftragen.