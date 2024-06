Bei Kundgebung in Düsseldorf „Du Dödel!“ – Strack-Zimmermann bietet Störern die Stirn

Die Stimme ist am Ende des Wahlkampfs etwas heiser, doch abgekämpft wirkt Marie-Agnes Strack-Zimmermann nicht bei ihrem knapp 40-minütigen Auftritt in ihrer Heimatstadt Düsseldorf auf dem Schadowplatz. Im Gegenteil: Wie gewohnt angriffslustig und mit losem Mundwerk ausgestattet bietet sie am Donnerstagabend buhenden, zwischenrufenden und in Trillerpfeifen pustenden Störern und Demonstranten die Stirn. Sie stellt die versprengte Gruppe gleich zu Beginn voller Ironie vor: „Hallo Düsseldorf. Dahinten sind meine Freunde wieder, was würde mir fehlen, wenn ihr nicht dabei wärt.“