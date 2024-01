Düsseldorfer Sportclub feiert Jubiläum DSC-Kunstrasenplatz soll 2027 fertig sein

Als der Düsseldorfer Sport-Club 1899 gegründet wurde, hieß er noch Düsseldorfer Fußballclub – obwohl Fußball damals noch nicht die Breitenwirkung hatte wie heute. Es begann mit einem Clubhaus an der Brehmstraße, es folgten Spielstätten in Bilk, auf der Golzheimer Insel sowie auf den Oberkasseler Rheinwiesen. Im Jahr 1907 erfolgte dann die Einweihung einer vereinseigenen Sportanlage an der Windscheidstraße in Düsseltal. Mit den Sportarten Fußball, Tennis und Hockey im Angebot wurde der Verein in Düsseldorfer Sport-Club – kurz DSC – 99 umbenannt.