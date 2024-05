Wieder Drupa nach acht Jahren Was die Drupa 2024 für den Wirtschaftsstandort Düsseldorf bedeutet

Dennoch: „Print wird es immer geben. Ohne Print geht nichts. Deutschland hat nach wie vor den größten Zeitungsmarkt Europas“, sagte Hommelhoff. Insbesondere der Markt der Verpackungen wachse und „jeder Supermarkt ist eine Leistungsschau der Druckindustrie“, sagte die Juristin. Hommelhoff nutzte die Gelegenheit, um auf die Kampagne der Verbände Druck und Medien „Umwelt.Bewusst.Gedruckt.“ aufmerksam zu machen. Diese soll mit „Märchen“ aufräumen, welche der Branche in Sachen Nachhaltigkeit anhängen würden. So entspreche es nicht der Wahrheit, dass in Deutschland für die Papierindustrie Naturwälder abgeholzt würden. „Stammholz ist zu teuer und wird zum größten Teil für die Möbelproduktion genutzt.“ Für die Papierherstellung würden überwiegend Sägespäne oder Material aus Plantagenanbau verwendet. Außerdem könnten mehr als 80 Prozent der grafischen Papiere in Deutschland „hochwertig recycelt“ werden. In der Papierproduktion würden 90 Prozent des Wassers wiederverwendet.