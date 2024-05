Neue Lofts in Düsseldorf Druckerei über sechs Jahre für neue Wohnungen umgebaut

Dieses Haus ist etwas für Liebhaber, und es hat glücklicherweise einen solchen gefunden. Lars Nielsen, ehemals Buchhändler, auf Kauf und Restaurierung alter Gebäude spezialisiert und seit mehr als 30 Jahren im Geschäft, hat aus einer ehemaligen Buch- und Kunstdruckerei an der Friedrichstraße 112 ein Wohngebäude gemacht. Fünf unterschiedlich große und sehr individuelle Wohnungen sind innerhalb von sechs Jahren entstanden, nun startet der Verkauf. Was er insgesamt investiert hat, will der 66-jährige Däne nicht sagen. Nur so viel: Beim nächsten Mal soll’s billiger werden.