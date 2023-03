Düsseldorf droht mit Zwangsgeld Stadt hat Verfahren gegen vier weitere Autoposer eingeleitet

Keine Stadt in NRW geht so entschlossen gegen die sogenannten Autoposer vor wie Düsseldorf. Seit dem vorigen Jahr droht die Stadt besonders auffällig gewordenen Autofahrern Zwangsgelder in Höhe von 5000 Euro an. Ein junger Mann hatte sich gegen diese Androhung vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf gewehrt und im September Recht bekommen. Die Richter hoben die Verfügung der Stadt Düsseldorf in dem Leitverfahren auf. Dagegen aber hat die Stadt inzwischen Berufung beim Oberverwaltungsgericht Münster eingelegt. Ein Termin zur Verhandlung ist noch nicht festgelegt.