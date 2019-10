Handel : Drogeriekette dm will weitere Standorte in Düsseldorf

Im Juni wurde die neueste Düsseldorfer dm-Filiale an der Kölner Landstraße eröffnet. Foto: Christoph Schroeter

Düsseldorf Im Juni wurde die lange erwartete Filiale in Wersten eröffnet, die bei den Bürgern gut ankommt. Das Unternehmen kann sich aber vorstellen, in der Stadt weiter zu wachsen – und hat auch Ideen, welche Stadtteile sich eignen würden.

Die Drogeriemarktkette dm hat im abgelaufenen Geschäftsjahr rund drei Millionen Euro in die Düsseldorfer Standorte investiert. Drei Filialen im Stadtgebiet wurden im größeren Stil umgebaut, wie der Gebietsverantwortliche Rolf Posch am Donnerstag in Düsseldorf erklärte. So wurde die Fläche der zentralen Filiale an der Schadowstraße fast verdoppelt, indem das benachbarte Ladenlokal (ehemals WMF) komplett integriert wurde: „Dort haben wir eine beeindruckende Filiale auf die Beine gestellt“, sagte Posch am Donnerstag in Düsseldorf. Auch die dm-Standorte in Flingern und Benrath wurden umgebaut.

Die im Juni an der Kölner Landstraße in Wersten neu eröffnete dm-Filiale kommt bei den Kunden Posch zufolge sehr gut an. „Wir sind begeistert von den Rückmeldungen, die wir dort bekommen“, sagt er. „Offenbar war der Bedarf an dieser Stelle groß.“ In dem Stadtteil hatte es seit der Schließung der Schlecker-Standorte keine Drogerie mehr gegeben. Auch weitere neue Standorte sind Posch zufolge nach wie vor denkbar: „Beispielsweise Gerresheim oder auch Oberkassel.“ Allerdings werde es nicht leichter, geeignete Immobilien zu finden. Zumal die dm-Filialen in den vergangenen Jahren im Schnitt größer werden.

Eine Neueröffnung steht bereits fest: dm wird nach der Fertigstellung in das neue Ingenhoven-Tal (Kö-Bogen II) einziehen und damit seine Präsenz im Stadtzentrum weiter verstärken. Dort sind die Filialen abends sogar so gut besucht, dass sie teilweise länger geöffnet haben als andere Läden im Umfeld – an der Schadowstraße 64 bis 21 Uhr, am Wehrhahn sogar bis 21.30 Uhr. Man habe festgestellt, dass die Frequenz in den Abendstunden hoch sei.