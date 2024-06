Worringer Straße in Düsseldorf Drogensüchtiger stahl sieben Cent aus Toilettenanlage – Haftstrafe

Düsseldorf · Mit einem Draht erbeutete der 48-Jährige eine Fünf- und eine Zwei-Cent Münze aus einer Toilettenanlage am Worringer Platz in Düsseldorf. „Sieben Cent sind ja auch Geld“, stellte der Richter in der Verhandlung vor dem Amtsgericht fest und schickte den therapiebereiten Drogensüchtigen ins Gefängnis.

