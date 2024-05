Teilgeständnis vor Gericht in Düsseldorf Drogensüchtiger soll Seniorinnen in ihren Wohnungen überfallen haben

In einem Teilgeständnis hat ein 37-jähriger Drogensüchtiger am Dienstag beim Landgericht auf mehrere Anklagen wegen Raubüberfällen auf betagte Seniorinnen reagiert. Demnach habe er innerhalb weniger Tage im September 2023 drei Frauen zwischen 83 und 94 Jahren unter wechselnden Vorwänden in deren Wohnungen heimgesucht. Zur Finanzierung seiner Drogensucht habe er dort teils auch mit Gewalt deren Schmuck oder Bargeld zusammengerafft. Gestanden hat er auch mehrere Fälle von Tankbetrug.