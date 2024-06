Landgericht Düsseldorf Drogensüchtige raubte Juwelier aus und nutzte Reizgas

Nach den Worten ihres Verteidigers hofft die reumütige Angeklagte jetzt auf eine bewährungsfähige Strafe, also auf eine Verurteilung zu maximal zwei Jahren Haft. Immerhin habe sie am Nachmittag des 22.Dezember unter dem Einfluss von Kokain und Alkohol gestanden, als sie ganz kurzfristig Geld für eigene Weihnachtseinkäufe beschaffen wollte. Die Frau, die von Bürgergeld lebe, habe damals schnell noch „Weihnachtsgeschenke machen wollen“, sei nur wegen ihres benebelten Zustands dann auf die „schwachsinnige Idee“ verfallen, sich als Goldkundin auszugeben, so der Anwalt weiter.