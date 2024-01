„Über.Leben“ in Düsseldorf Drogenhilfe startet Podcast von und mit Abhängigen

In der ersten Folge, die sich Liebe und Beziehungen widmet, kommen etwa Sonja und Frank zu Wort. Sie haben sich vor 14 Jahren in der Therapie kennengelernt und hatten ihr erstes Date in einer Pizzeria. „Wie zwei Dinosaurier“ fühlten sie sich manchmal, sagt Sonja. Sie sprechen über alltägliche Probleme: Wer räumt auf? Wer geht mit dem Hund Gassi? Aber es gibt auch Streitpunkte, die in anderen Beziehungen so nicht vorkommen: Dass es okay ist, wenn Frank mal drei Bier trinkt, aber nicht, wenn er sich Heroin spritzt.