Überlastete Drogenhilfe in Düsseldorf „Wir brauchen einen Konsumraum für Crack“

Es dauert nur wenige Sekunden, bis das Crack in die Blutbahn gelangt und den Kick auslöst, ein Gefühl von Euphorie und Allmächtigkeit, so beschreiben es Konsumenten. Doch das Hoch dauert nur wenige Minuten, hinterlässt Leere und die Gier nach dem nächsten Rausch. Es sind die Folgen dieser Wirkung, des schnellen Auf und Abs, die in Düsseldorf gerade auf dem Worringer Platz und bei der benachbarten Drogenhilfe zu beobachten ist.