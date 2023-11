Landgericht Düsseldorf Angeklagter bot Kokain im Fünf-Kilogramm-Paket an

(wuk) Einen schwunghaften An- und Verkauf von Drogen soll ein 33-Jähriger mit Sitz in Düsseldorf mehr als ein Jahr lang betrieben haben. So heißt es in einer Anklage gegen ihn, über die das Landgericht verhandelt. Demnach habe er internationale Geschäfte mit Kokain und Marihuana im Gesamtwert von fast einer halben Million Euro angeregt, teils auch ausgeführt. Tatsächlich geklappt haben solche Geschäfte nur in einem Umfang von rund 60.000 Euro. Bisher hat der 33-Jährige geschwiegen.