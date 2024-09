Neue Räume für drogenabhängige Obdachlose in Düsseldorf „Die Unterkunft ist nicht das Ende“

Am Tag des Umzugs weiß niemand Bescheid. Natürlich haben die Sozialarbeiter es angekündigt, mehrfach. Sie haben Zettel ausgehängt, sie haben mit allen Bewohnern gesprochen. Noch in den vergangenen Tagen haben sie daran erinnert: Umzug am Montag, 23. September. An diesem Tag sollten die Bewohner der Unterkunft für suchtkranke Obdachlose an der Moskauer Straße ihre Zimmer räumen und in eine andere Einrichtung ziehen. Doch die Menschen, die dort wohnen, sind abhängig von Crack und wissen nicht einmal, ob Tag oder Nacht ist, als die Sozialarbeiter an die Türen klopfen.