Sommer in Düsseldorf : Dritter Stadtstrand am Rhein auf 2020 verschoben

Düsseldorf Am Tonhallenufer werden die Hochseecontainer mit Getränkeverkauf und Liegestühlen nach diversen Verzögerungen dieses Jahr nicht mehr aufgebaut. Nächstes Jahr soll der Standort aber sogar eine kleine Eventbühne für Konzerte bekommen.

Der letzte der drei geplanten Stadtstrände am Düsseldorfer Rheinufer wird in diesem Jahr nun doch nicht mehr eröffnen. Er hätte eigentlich am Tonhallenufer an der Oberkasseler Brücke aufgebaut werden sollen. „Wir haben nach den diversen Verzögerungen gemerkt, dass sich der Aufbau in diesem Jahr überhaupt nicht mehr lohnen würde“, sagt Veranstalter Andreas Knapp. „Deshalb haben wir entschieden, dass wir mit dem dritten Strand erst im kommenden Jahr an den Start gehen.“ Unter anderem hatten Bedenken aus der Politik die Planung verzögert, dann hatte es Lieferschwierigkeiten mit den Containern für die Strände gegeben. An dem Standort nahe der Tonhalle müssen sich die Veranstalter zudem mit konkurrierenden Events wie dem Fischmarkt abstimmen.