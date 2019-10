Verkehr in Düsseldorf : Dritte Umweltspur sorgt am ersten Tag für lange Staus

Foto: Anne Orthen (Foto); Alicia Podtschaske (Montage) Die in diesem Foto gelb markierte Spur der Witzelstraße ist seit Dienstamorgen Umweltspur.

Düsseldorf Die dritte Umweltspur in Düsseldorf nimmt allmählich Gestalt an. Nachdem am Montag ein erstes Teilstück im Norden markiert worden war, ging es am Dienstag in Wersten an der A46-Ausfahrt weiter. Die Folge: lange Staus zurück bis auf die Autobahn.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Hatte die Stadt Düsseldorf bei den Markierungsarbeiten im Norden an der Fischer- und Kaiserstraße am Montag noch bis 11 Uhr gewartet, um den Berufsverkehr nicht zu behindern, fingen die Arbeiten am Dienstag bereits früh am Morgen an.

Dort wurde die Umweltspur zwischen A46-Ausfahrt Düsseldorf-Zentrum und der Kreuzung Mecumstraße/Auf'm Hennekamp am Dienstag markiert. Auf dem ersten Stück von der Autobahnausfahrt bis zur Kreuzung Werstener Straße/Universitätsstraße wurde die dort bereits vorhandene Busspur zur Umweltspur umfunktioniert. Im weiteren Verlauf auf Werstener und Witzelstraße bleibt für den normalen Verkehr nur noch eine Spur übrig.

Trotz Herbstferien kam es am Dienstagmorgen zu Rückstaus bis auf die Autobahn. Pendler berichteten von Verzögerungen auf der A46 bis nach Reisholz. Das war in Teilen sicherlich auch auf die Baustelle im Kreuz Düsseldorf-Süd zurückzuführen.

Foto: Christoph Schroeter 19 Bilder Umweltspuren in Düsseldorf am ersten Tag nach den Osterferien.

Die Beschilderung der neuen Umweltspur zwischen Südpark und Corneliusstraße erfolgt über das Verkehrszeichen "Bussonderfahrstreifen" mit den Zusätzen „Radverkehr frei“, „Taxi frei“, „elektrisch betriebene Fahrzeuge frei“ und „Fahrgemeinschaften mit 3 oder mehr Personen frei“.

Der Sonderfahrstreifen wird durch eine 25 Zentimeter breite und unterbrochene Linie sowie abwechselnd dem Schriftzug „Bus“ und dem Piktogramm „Rad“ in weißer Folie markiert.

An der Kreuzung Auf´m Hennekamp/Mecumstraße erfolgt die Markierung in Gelb, um die neue Führung besser darstellen zu können.

Lesen Sie auch Verkehr in Düsseldorf : Erste Teilstücke der dritten Umweltspur sind eingerichtet

Laut Stadt wird die Nord-Süd-Verbindung von 40.000 Fahrzeugen pro Tag und 24 Bussen in der Stunde genutzt. Sie ist zum Teil Bestandteil des Radhauptnetzes. Nach Einrichtung der Umweltspur bleibt auf der Hauptverkehrsachse teilweise nur eine Fahrspur für den Autoverkehr.

Bereits in den Osterferien hatte die Stadt Umweltspuren auf der Merowinger­straße stadteinwärts und auf der Prinz-Georg-Straße in beide Fahrt­richtungen eingerichtet. Der Verkehrsversuch an diese beiden Umweltspuren läuft noch bis Ostern 2020.

(csr)