Lifestyle-Markt auf Düsseldorfs Galopprennbahn Dritte Landpartie bietet Schönes, Nützliches und Köstliches

Frank Lötfering hingegen sammelt regelmäßig an den Rheinufern Treibholz ein, um daraus in seinem Atelier „Arteyu“ in Heerdt Kunstwerke zu machen. „Mir gefällt die Vorstellung der Nachhaltigkeit, wenn ich aus angeschwemmtem Holz etwas Neues schaffen kann“, sagt er und verrät seine Lebensphilosophie: „Alles ist im doppelten Sinne im Fluss.“ Fündig wird er vor allem, wenn es Hochwasser gab. „Aber ich sehe auch bei Niedrigwasser wie letzten Sommer immer etwas, das für mich interessant ist.“ Da könne auch schon mal ein kaputter Stuhl dabei sein, dem er eine andere Funktion als Kunstwerk verlieh. Allerdings sei sein neues Atelier in Heerdt, doch „ziemlich klein“. Deshalb müsse er mit seiner Sammelleidenschaft erst einmal etwas kürzer treten, bis er einen Platz für seine Werke gefunden habe.