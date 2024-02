Karneval in Düsseldorf Dreimal so viele Jugendliche beim Trinken und Rauchen erwischt

Friedlich, aber feuchtfröhlich – so fällt die Bilanz von Polizei, Ordnungsdienst und Rettungsdienst für den Rosenmontag aus. Für das Ordnungsamt waren rund 300 Kräfte inklusive privater Sicherheitsleute unterwegs – so viele wie noch nie, wie Ordnungsdezernentin Britta Zur angekündigt hatte. Und die Ordnungskräfte erwischten deutlich mehr Jugendliche beim Trinken und Rauchen. Insgesamt wurden von Altweiber bis zum Nachmittag des Rosenmontags 1488 Minderjährige mit Alkohol oder Zigaretten aufgegriffen, dreimal so viele wie im vorigen Jahr (2023: 492).