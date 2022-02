Karnevalssonntag in Düsseldorf : Drei Verletzte bei blutigem Streit in der Altstadt

Foto: Bretz, Andreas (abr) 11 Bilder Tausende Jecken feiern in der Düsseldorfer Altstadt

Düsseldorf Am Karnevalssonntag ist es in Düsseldorf erneut zu einer schweren Gewalttat am Burgplatz gekommen. Drei junge Männer wurden zum Teil lebensgefährlich verletzt. Die Stimmung am Wochenende war laut Polizei besonders aggressiv.

Erneut ist es am Burgplatz in der Düsseldorfer Altstadt zu einer schweren Gewalttat gekommen: Am Karnevalssonntag um 17.40 Uhr ist ein Streit zwischen fünf Männern eskaliert. Der Polizei zufolge sollen zwei Tatverdächtige dabei drei junge Männer, 17, 18 und 22 Jahre alt, angepöbelt und schließlich angegriffen haben. Die Männer wurden zum Teil lebensgefährlich verletzt, alle mussten mit Stichverletzungen im Krankenhaus behandelt werden.

Die Altstadt ist seit Dezember eine Waffenverbotszone, in der auch Messer mit kürzeren Klingen unzulässig sind. Ob die Tatverdächtigen jedoch Messer dabei hatten, sei noch unklar, heißt es von der Polizei. Die Männer werden derzeit noch gesucht, Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln.

Die Polizei hatte bereits am Sonntagmittag von einer extrem aggressiven Stimmung und einer intensiven Einsatzlage in der Altstadt berichtet. Tausende Besucher kamen in die Altstadt und ans Rheinufer. In der Nacht zu Sonntag war die Freitreppe so voll, dass die Beamtinnen und Beamten sie räumten. Nach Einschätzung der Polizei kamen hier gleich mehrere Faktoren zusammen: Trotz der abgesagten Karnevalsfeiern kamen viele Besucher, vor allem Jugendliche und junge Erwachsene, oftmals verkleidet, zum Feiern in die Altstadt. Mit steigendem Alkoholkonsum sei auch die Aggressivität gestiegen, heißt es. Zudem war das Wetter am Wochenende mild und sonnig, was vermutlich noch mehr Besucher angelockt hat. Die Anzahl und Intensität der Einsätze gingen somit über ein normales Wochenende hinaus, so eine Polizeisprecherin.

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst mussten am Tulpensonntag zu insgesamt 453 Einsätzen ausrücken. Für die Einsatzkräfte verlief der Tag ruhiger als im vergangenen Pandemiejahr – 2019 waren es 528 Einsätze. 256 Feuerwehrleute, Notfallsanitäter und Notärzte standen bereit, im Rathausinnenhof wurde eine Unfallhilfsstelle für die Versorgung von leichteren Verletzungen aufgebaut.

In dem insgesamt elf Stunden dauernden Einsatz versorgten die Sanitäter bis 22 Uhr insgesamt 23 Menschen (2019: 150). Davon mussten zur weiteren medizinischen Behandlung 19 Patienten (2019: 50) in ein Krankenhaus transportiert werden. Es verletzten sich drei Menschen (2019: drei) an Glasscherben. Insgesamt versorgten die Einsatzkräfte acht (2019: 19) Jugendliche aufgrund von zu viel Alkoholkonsum. Hinzu kamen weitere Notfalleinsätze, Krankentransporte und Feuermeldungen im Stadtgebiet.