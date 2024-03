Öffentlicher Nahverkehr in Düsseldorf Drei S-Bahnhöfe in Düsseldorf sind „ausgezeichnet“

Verbesserung Der VRR gibt in seiner Tabelle auch geplante oder im Bau befindliche Förderprogramme und Ausbaumaßnahmen an. An zehn Stationen in Düsseldorf sind Bauarbeiten geplant, darunter der RRX-Ausbau in Angermund und Reisholz, aber auch verschiedene Modernisierungsmaßnahmen und andere Ausbauförderung. Derzeit wird allerdings aktiv nur am Bahnhof Düsseldorf-Wehrhahn modernisiert.