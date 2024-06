Mehr als 50 Beschäftigte betroffen Jede zweite Postbank-Filiale wird in Düsseldorf geschlossen

Die Postbank wird ihr Filialnetz in Düsseldorf deutlich verkleinern – und die verbleibenden Standorte stark verändern. Das hat ein Sprecher des Unternehmens unserer Redaktion am Montag mitgeteilt. „Kunden fragen die stationären Angebote in den Filialen weniger stark nach“, heißt es zur Begründung. Seit Herbst 2023 ist bekannt, dass der Mutterkonzern Deutsche Bank die Zahl der Postbank-Zweigstellen deutschlandweit von 550 auf 320 reduzieren will. Jetzt wird klar, was das für Düsseldorf bedeutet. Drei der sechs Standorte werden nach Angaben des Unternehmens bis Ende 2025 schließen: an der Luegallee in Oberkassel, an der Gumbertstraße in Eller und an der Bonner Straße in Holthausen.