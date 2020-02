Kommen und Gehen in Düsseldorf : Drei Lampengeschäfte sind verschwunden

Düsseldorf Form im Licht, Lampenschirmatelier, Licht im Raum – drei Lampen-Traditionsgeschäfte, die kurz hintereinander schlossen. Die Inhaber vermuten, dass es unter anderem am veränderten Kaufverhalten der Menschen lag.

62 Jahre gab es das Lampengeschäft Form im Licht, das ab 1979 seinen Sitz an der Bahnstraße hatte. Ende 2018 gab Axel Nolte den Laden auf, der bekannt war für Designerlampen und moderne Beleuchtungskonzepte, individuelle Beratung und dezidierte Planung. „Aber das, was wir hier anbieten, ist anscheinend nicht mehr gefragt“, sagte Nolte 2018, kurz bevor er Form im Licht schloss. Dass die Leute ihre Lampen lieber im Baumarkt kaufen, dieses Gefühl hatte nicht nur Axel Nolte. „Mit Möbelhäusern und Discountern kann ich nicht mithalten“, sagte Richard Luijer vom Lampenschirmatelier, das seine Eltern Anfang der 70er Jahre am Wehrhahn eröffneten. Im November 2019 fasste Luijer den Entschluss, das Lampenschirmatelier zu schließen. Der Laden allein brachte schon lange nicht mehr das Geld, um zu überleben. Aber Luijer hatte Aufträge, fertigte Lampenschirme für Hotels und Geschäfte. Im Dezember startete er mit dem Räumungsverkauf, Ende Mai wird er das Ladenlokal verlassen.

Knapp einen Monat, nachdem Luijer bekannt gab, dass er sein Geschäft schließt, bestätigte Daniel Klages von Licht im Raum, dass er Insolvenz angemeldet hat. Seine Schwiegereltern Lisa und Johannes Dinnebier gründeten das Unternehmen 1956, eröffneten drei Jahre später einen Laden an der Graf-Adolf-Straße. 1965 kam ein Büro für Lichtplanung dazu, in dem sich das Paar um Großprojekte wie die Beleuchtung des Deutschen Pavillons bei der Weltausstellung in Brüssel kümmerte. In diesen Tagen wird Daniel Klages die Türen schließen, Ende Februar soll das Insolvenzverfahren eröffnet werden. „Es tut weh“, sagt Klages, auch wenn er einen Teil seiner Arbeit weitermachen wird – Lichtberatung und die Kollektion am neuen Standort in Solingen. Gründe für das Aus des Traditionsgeschäfts gibt es einige, Klages vermutet, dass die Art des Vertriebs nicht mehr funktionierte. „Sicher spielt auch die Lage eine Rolle und die Größe des Geschäfts.“ 700 Quadratmeter hatte Klages in Düsseldorf, der in Solingen interessante Erfahrungen gemacht hat. Dort befindet sich die Manufaktur, einen kleinen Werksverkauf bietet er an: „Die Führungen machen den Leuten Spaß“, sagt er. Dort würden die Besucher erfahren, warum Dinge ihren Preis haben. „Es ist wohl die Authentizität, die die Kunden spannend finden.“