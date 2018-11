Düsseldorf: Drei Jahre Haft für Fortuna-Ultra, weil er gegen Stadion-Verbot verstoßen hat

Düsseldorf Obwohl er Stadionverbot hatte, tauchte ein 23-jähriger Fortuna-Fan im Oktober beim Spiel gegen Schalke in der Nähe der Arena auf. Dafür muss er nun drei Jahre ins Gefängnis.

Drei Jahre Jugendhaft muss ein 23-jähriger Fortuna-Anhänger, der als so genannter Problemfan vielfach gewalttätig in Erscheinung getreten war, jetzt absitzen. Dafür hat das Landgericht gesorgt. Trotz strenger Auflagen, sich von Fußballstadien und der Fan-Szene rund um Ultra-Fans wegzuhalten, war er im Oktober zum Bundesliga-Spiel gegen Schalke 04 doch wieder in Stadion-Nähe – und sogar mitten in einer Ultra-Gruppe angetroffen worden. Damit hatte er aus Sicht des Gerichts jede Bewährungs-Chance verwirkt und muss die dreijährige Haftzeit nun antreten.

Er habe keine Ahnung gehabt, gab sich der Angeklagte gestern arglos. Das Jugendhaft-Urteil gegen ihn sei noch nicht rechtskräftig gewesen, also habe er sich in einer Kneipe in Lohausen am 6.Oktober das Spiel gegen Schalke wenigstens im Fernsehen anschauen wollen. Er habe geglaubt, dass so nah an der Fortuna-Arena „gerade dort keine Prügelszenen“ zu befürchten wären.