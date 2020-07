Drei Fragen an den Oberbürgermeister : Thomas Geisel: „Farid Bang verkörpert gegenseitigen Respekt“

Düsseldorf Das Video des Rappers für die Stadt Düsseldorf sorgt für viel Aufregung. Oberbürgermeister Thomas Geisel sagt, wie er sich die harsche Kritik erklärt – und wie er Farid Bang sieht.

Herr Geisel, Sie sehen das Miteinander in der Stadt als gefährdet an. Farid Bang steht eher für Polarisierung. Treiben Sie nicht den Teufel mit dem Beelzebub aus?

Geisel Er ist eine kontroverse Figur, aber er spricht Menschen an, die wir sonst nicht erreichen. Wem an Integration gelegen ist, der wird nicht nur mit Menschen seines kulturellen und sozialen Hintergrundes zusammenwirken. Ich lehne vieles ab, was Farid Bang gemacht hat, aber ich kann nicht alle Leute wegsperren, die so etwas gut finden. Wir müssen sie integrieren, und der Schlüssel ist gegenseitiger Respekt. Den verkörpert Farid Bang durchaus.