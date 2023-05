Entführung in Düsseldorf Drei Angeklagte schweigen zur Geiselnahme im Clan-Milieu

Die Angeklagten sollen aus dem Umfeld des Al-Zein-Clans stammen und zusammen mit zwei Clan-Mitgliedern gehandelt haben, die bereits für die Tat verurteilt wurden. Der Vorwurf: Die Gruppe soll im September 2018 ihr Opfer aus der Wohnung der Schwägerin in der Nähe der Berliner Allee gelockt, auf der Straße abgepasst und sofort niedergeschlagen haben. Der Mann habe zunächst noch fliehen können, die Angeklagten seien ihm aber zu Fuß und im Auto gefolgt. Sie hätten ihn in den Wagen gezwungen und in die Shisha-Bar an der Karlstraße gebracht, die einer der Angeklagten, 57 Jahre alt, betreibt. Ein weiterer Angeklagter, 33, arbeitet nach eigenen Angaben dort.