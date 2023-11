Haushalt in Düsseldorf Wohlfahrtsverbände alarmiert wegen Kürzungen bei Geflüchteten

Die Stadt plant, die soziale Betreuung geflüchteter Menschen innerhalb der städtischen Unterkünfte zum Jahresbeginn 2024 drastisch zu reduzieren. Das geht aus dem aktuellen Haushaltsentwurf des Amtes für Migration und Integration hervor. Dort ist der entsprechende Posten von zwei Millionen Euro nahezu vollständig gestrichen. Die Liga Wohlfahrt, der Zusammenschluss der sechs großen Wohlfahrtsverbände, zeigt sich in einem offenen Brief an die Stadtspitze entsetzt.