Verkehrswende in Düsseldorf Wo Parken für Anwohner am teuersten wird

Düsseldorf · In zentralen Stadtteilen Düsseldorfs steigen die Preise fürs Parken am stärksten. Wir sagen, wo die Tarifgrenzen verlaufen. Was Betroffene von den neuen Gebühren halten, wollen wir zudem bei unserer Mobilen Redaktion am Samstag erfahren.

06.06.2023, 21:24 Uhr

Dicht gedrängt: Parken in innenstadtnahen Stadtteilen. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Von Alexander Esch

Während die Düsseldorfer derzeit noch alle den gleichen Betrag für den Bewohnerparkausweis zahlen müssen (25 Euro pro Jahr online, 30 Euro im Bürgerbüro), wird sich das bald ändern. Denn wie politisch bereits beschlossen, sollen die Preise ab Oktober nicht nur deutlich steigen, sondern auch unterschiedlich je nach Lage des Bewohnerparkgebietes. Wer in einem solchen in besonders zentraler Lage wohnt, muss dann den Höchstbetrag von 360 Euro für die jährliche Parkgenehmigung zahlen.