71. Europäischer Wettbewerb „Ihr seid die Gestalter der Zukunft Europas“

Am bereits zum 71. Mal ausgetragenen Wettbewerb nehmen jährlich bis zu 80.000 Teilnehmer aus bundesweit rund 1300 Schulen teil. Das 1953 in Frankreich als Aufsatzwettbewerb ins Leben gerufene Preisausschreiben wuchs schnell zu einer bedeutenden transnationalen Initiative politischer Bildung in Europa. In Deutschland handelt es sich sowohl um den ältesten als auch um einen der renommiertesten Schülerwettbewerbe. Dessen Ziel ist es laut eigenem Profil, Schulen bei ihrem europäischen Bildungsauftrag zu unterstützen. Die jungen Teilnehmer, sollen „kreativ lernend Europa entdecken und mitgestalten“. Mitmachen können sowohl Grundschulen von der ersten Klasse an, als auch angehende Abiturienten sowie Berufsschulen.