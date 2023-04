Paare in Düsseldorf Wie ein Hochzeitsanzug die Venetienrobe sicherte

Zusammen sitzen sie an diesem Tag im Café Südpark, das die Werkstatt für angepasste Arbeit (WfaA) betreibt. Sie hat eine Currywurst bestellt, er trinkt Cappuccino. Hier im Südpark hat ihre Liebesgeschichte begonnen. Die beiden haben früher zusammen in der Grünanlage gearbeitet. „Mir ist er zuerst aufgefallen“, sagt Doris Dreßler über ihren Ehemann. Bei ihr habe es eindeutig schneller gefunkt. Doch es dauerte nicht lange, da hatte auch Thomas Gefallen daran gefunden, immer öfter mit der heute 56-Jährigen spazieren zu gehen – in Meerbusch, wo seine Eltern wohnen. „Ich habe damals noch in einer Wohngruppe in Unterrath gewohnt“, sagt Doris. Knapp 30 Jahre sei das jetzt her.