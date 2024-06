Landgericht Angeklagter soll 330.000 Euro Umsatz mit Dopingmitteln gemacht haben

Hongkong, Essen, Düsseldorf – und von hier aus in alle Himmelsrichtungen: Das waren die Stationen über jene Dopingmittel, die in offenbar rauen Mengen über den Angeklagten angeblich an mindestens 1098 Abnehmer gelangt sind. Sämtliche Lieferungen sollen auf dem Postweg abgewickelt worden sein. Aus China und Hongkong habe der 38-Jährige die illegalen Substanzen paketeweise geordert – und alles an die Essener Adresse seiner damaligen Freundin schicken lassen. Die Frau, die von seinen Geschäften angeblich keine Ahnung gehabt haben soll, lieferte die Kartons ungeöffnet und ohne Nachfragen an den Angeklagten weiter.