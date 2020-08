Don Carne in Düsseldorf erfolgreich mit Fleisch : Nachfrage in diesem Sommer wie zu Weihnachten

Axel Thubeauville, CEO des Premiumfleisch-Spezialisten Don Carne, sagt: „Nachhaltige Lebensmittel sind gefragter denn je.“ Foto: Brigitte Pavetic

Düsseldorf Die Corona-Krise sorgte für Hamsterkäufe in den Supermärkten, Pasta und Toilettenpapier waren der Dauerbrenner. Ein weiterer Gewinner: Das Düsseldorfer Unternehmen Don Carne, Experte für nachhaltiges Premiumfleisch.

Die Corona-Krise forderte bereits viele wirtschaftliche Opfer. Branchen wie Gastronomie und Hotellerie etwa leiden unter den Folgen der Pandemie. Ein Positiv-Trend kristallisierte sich aber offenbar heraus: Nachhaltige Lebensmittel sind gefragter denn je.

Davon partizipiert auch das Düsseldorfer Unternehmen Don Carne, Anbieter von nachhaltigem Premiumfleisch. Gestartet ist es 2014 in Neuss, 2018 fusionierte es mit der damals schon etablierten Steakschmiede am Carlsplatz. Mittlerweile ist Don Carne mit zwei Geschäften in Düsseldorf vertreten – am Carlsplatz und an der Bilker Allee in Friedrichstadt.

Bedeutsam für das Unternehmen war die rechtzeitige Fokussierung auf den Onlinehandel für Endkunden, wie Axel Thubeauville (35), seit Januar Geschäftsführer von Don Carne, sagt. „Das hat uns nicht nur über die Corona-Krise gebracht, sondern uns sogar mehr Umsatz beschert als erwartet.“

Der belief sich 2019 mit dem Versand von Premiumfleisch wie beispielsweise vom Iberico-Schwein, von sogenannten Alten Kühen aus dem Baskenland oder Fleisch aus Irland noch auf etwa fünf Millionen Euro, für das gesamte Jahr 2020 rechnet der CEO nun mit einem Wachstum zwischen 50 und 70 Prozent. „Für uns sind die Verkaufszahlen vergleichbar mit dem Weihnachtsgeschäft.“

90 Prozent setzt Don Carne mit dem Onlinehandel um und rechnet für 2020 mit bis zu 35.000 Neukunden auf seiner gleichnamigen Internet-Plattform. 30 Prozent des Fleisches stammt aus Deutschland, „unser Ziel ist es aber, immer mehr lokale Erzeuger hinzuzunehmen“ – wie etwa das Simmentaler Rind aus Bayern, das es jetzt schon bei Don Carne gibt.

Schon vor Corona verzeichnete das Unternehmen ein erhöhtes Wachstum, weil das Interesse an nachhaltig produziertem Fleisch offenbar im Trend liegt. „Dieses extreme Hoch hat aber Corona gebracht, denn die Menschen waren viel zu Hause, im Homeoffice, konnten sich mit nachhaltiger Ernährung beschäftigen. Die Monate waren sonnig, und die Leute haben einfach viel gegrillt.“

Hinzu kommt: „Viele Kunden wollten auf vakuumverpackte und damit sichere Produkte über den Onlineshop zurückgreifen.“ Beim Start sah das Konzept von Don Carne noch etwas anders aus: „Das Unternehmen setzte 2014 noch sehr auf das B2B-Geschäft.“ Der Switch auf Online und Endkunden war 2018/2019.

Trotz des Erfolges von Don Carne handelt es sich bei dem Angebot von Premiumfleisch wie Steaks vom Angus Rind, Edelteilen aus Argentinien und etwa Rind aus Hohenlohe nach Einschätzung des Deutschen Fleischerhandwerks (DFV) in Frankfurt um einen Nischenmarkt. Durch Corona habe der Onlinehandel ja generell Auftrieb erhalten, wie der Geschäftsleiter für Marktbeobachtung Klaus Hühne sagt. Das exklusive Premiumfleisch-Segment macht vielleicht nur ein Prozent des Gesamtmarktes aus – immerhin werden in dem Milliardenmarkt jährlich 1,2 Millionen Tonnen Rind- und Kalbfleisch in Deutschland vermarktet.