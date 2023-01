Dokumentarfilm zur Aufarbeitung von NS-Verbrechen Warum hat es so lange gedauert?

Weil sie gut ein Jahr nicht aussagte, musste das Gericht auf anderen Wegen versuchen, Antworten zu finden. Darum sind die Beteiligten zum KZ Stutthof in Polen gereist – zum ersten Mal in der Geschichte der deutschen Justiz. Sie haben sich angeschaut, wie das Lager aufgebaut war und was Irmgard F. von ihrem Arbeitsplatz sehen konnte. Das Ergebnis: Aus dem Fenster des Geschäftszimmers in der Kommandantur konnte sie auf das sogenannte „Neue Lager“ blicken, zu dem auch das „Judenlager“ gehörte, in dem die schlimmsten Haftbedingungen herrschten. Direkt neben der Kommandantur kamen neue Gefangene in Massentransporten an und wurden selektiert, aus einem Archiv waren die Gaskammer und das Krematorium zu sehen. „Ich habe nichts gesehen“ – diesen Satz konnte Stefan Lode auch in den anderen Verhandlungen, die er begleitet hat, nie glauben.