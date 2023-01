Neueröffnung in der Düsseldorfer Altstadt Döner statt Big Mac am Bolker Stern

Die ehemalige McDonald’s-Filiale in der Altstadt ist für viele Düsseldorfer ein Ort voller Erinnerungen: erster Treffpunkt zum Start in den Abend, letzte Anlaufstelle am Ende der Nacht, jugendlicher Party-Hotspot beim Rosenmontagszug. Schon bald aber sollen die Altstadtgänger dort nicht mehr Nuggets und Burger in Hektik herunterschlingen, sondern Döner und Salatbowls schlemmen – an den Tisch serviert und dementsprechend teurer als bisher gewohnt.