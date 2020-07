Corona in Düsseldorf : D.Live würde beim Aufbau einer neuen Party-Location helfen

Düsseldorf In der Altstadt gibt es weiterhin Probleme mit Menschenansammlungen am Burgplatz und der Freitreppe. Nun hat Jugenddezernent Burkhard Hintzsche die Idee aufgebracht, anderswo eine Möglichkeit zum Feiern zu schaffen.

Die städtische Event-Tochter D.Live wäre bereit, sich am Aufbau eines neuen Party-Ortes im Stadtgebiet zu beteiligen, um Altstadt und Burgplatz als Feier-Hotspots zu entlasten. „Wenn so etwas in der Politik gewollt ist und die Stadt uns den Auftrag gibt, könnten wir sicher an einem solchen Konzept mitwirken und daran, das auf die Beine stellen“, sagte D.Live-Geschäftsführer Michael Brill unserer Redaktion. Er findet die Idee richtig: „Das junge Publikum hat ein großes Bedürfnis nach Unterhaltung und Party. Eine Zeitlang konnte man sagen, dass das gerade nicht geht. Aber die aktuelle Situation wird noch eine Weile anhalten.“

Seit Clubs und Discos wegen Corona schließen mussten, hat sich in der Altstadt am Burgplatz und auf der Freitreppe ein Problem entwickelt. Am Wochenende sprach die Polizei mehr als 100 Platzverweise aus. Stadtdirektor Burkhard Hintzsche hatte vorgeschlagen, das Party-Geschehen an einen komplett neuen Ort zu verlagern. „Bei der Situation dort bin ich der Meinung, dass ‚Law and order’ alleine nicht ausreicht, um nachhaltig etwas zu ändern. Die jungen Menschen, die dort feiern, haben die meisten Orte verloren, an denen sie sich vorher gern aufgehalten haben“, sagt Hintzsche, der auch Sozial- und Jugenddezernent ist. „Wenn ich also möchte, dass sie sich nicht alle in der Altstadt aufhalten, muss ich eine Alternative schaffen.“