Düsseldorfer Prachtbau von 1926 D.Live übernimmt jetzt auch die Rheinterrasse

Der Wechsel am Joseph-Beuys-Ufer soll nach Informationen unserer Redaktion ein gleitender sein. Der Vertrag mit Aramark/Stockheim endet erst zum Ende des kommenden Jahres, D.Live tritt also als Partner in den Vertrag ein und soll neue Akzente setzen, damit die Rheinterrasse als „erstklassige Event-Location über Düsseldorfs Grenzen hinaus strahlt“, wie es in eine Pressemitteilung heißt.