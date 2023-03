Düsseldorfer Kampagne zum Weltfrauentag Diversität ist mehr als eine Frauenquote

Eine von ihnen ist Sigrid Nikutta, fünffache Mutter und Vorständin bei der Deutschen Bahn (Güterverkehr). Nach 30 Jahren im Management muss sie sich immer noch mit „Mansplaining“ herumschlagen – mit Männern, die Frauen die Welt erklären wollen. Zudem werde Entschlossenheit und Leistungsstärke bei Frauen gern mit Aggressivität oder Bockigkeit gleichgesetzt. Am besten – „Augen zu und durch“, rät sie werdenden Chefinnen. Ohne Geschlechterhierarchien ist Schauspielerin und Schirmherrin der Diversity-Kampagne, Natalia Wörner, in einem „rein weiblichen Vier-Generationen-Haushalt aufgewachsen. Ich kann nicht anders, als mich für Frauen einzusetzen.“ „Quotenfrau“, „Rabenmutter“ und „Chancengleichheit“ waren wiederum die ersten deutschen Worte, die die Taiwanerin Sarena Lin bei ihrem Amtsantritt als Vorständin bei Bayer lernte. Heute sagt sie: „Quote hin, Quote her – ich bin hier, weil ich es verdiene, am Tisch zu sitzen und zu entscheiden“. Sie glaubt an die Gleichheit der Geschlechter, dass Frauen dasselbe können wie Männer.