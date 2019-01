Kulturbau in Düsseldorf: Düsseldorf diskutiert Neubau der Oper

Kulturbau in Düsseldorf

Die Oper an der Heinrich-Heine-Allee muss saniert werden. Jetzt beginnt eine Debatte um einen Neubau an gleicher Stelle. Foto: Jochen Quast

Düsseldorf Um das Opernhaus für die nächsten 25 Jahre zu ertüchtigen, ist ein dreistelliger Millionenbetrag vonnöten. Dies wird kommende Woche offiziell mitgeteilt. Manfred Neuenhaus (FDP) hält einen Opern-Neubau nun für zwingend.

Es wird wahrscheinlicher, dass Düsseldorf eine neue Oper bekommt. Den Bau- sowie den Kulturpolitikern des Stadtrates werden in der nächsten Woche neue Zahlen zum Sanierungsaufwand des Gebäudes an der Heinrich-Heine-Allee vorgelegt. Nach Informationen unserer Redaktion haben Experten zwei Zeiträume untersucht. Um den Komplex für die nächsten zehn Jahre sicher zu machen, vor allem das marode Dach sowie die Fassade zu sanieren, müsste ein mittlerer zweistelliger Millionenbetrag investiert werden. Für 25 Jahre und eine gründlichere Instandsetzung inklusive Erneuerung der Haustechnik (Leitungsaustausch etc.) wäre ein dreistelliger Millionenbetrag zu veranschlagen.