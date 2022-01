Info-Stand in Düsseldorf : Diskussionen um den „Hochzeits-Pavillon“

Düsseldorf Bezirkspolitiker, Anwohner und interessierte Bürger überlegten im Hofgarten, wo der Musikpavillon vom Heinrich-Heine-Platz in Zukunft stehen soll. Bürgermeister Josef Hinkel kann die Argumente beider Parteien verstehen.

Die Tage des historisch anmutenden Pavillons an alter Stelle sind gezählt, weil noch in diesem Jahr der Umbau des Heine-Platzes beginnen soll. In den Umgestaltungsplänen hat der Pavillon keinen Platz mehr. Komponist Franz Mahee und der Ex-Baas der „Alde Düsseldorfer“, Heinrich Spohr, regen an, den Musikpavillon seinem Namen nach zu nutzen und ihn anstelle des in die Jahre gekommenen Hofgarten-Pavillons aufzustellen. „Nicht umsonst heißt er Musikpavillon. Warum kann man ihn dann nicht seiner namentlich festgelegten Funktion zuführen?“, fragt Spohr. „Dann bekämen die Hofgarten-Konzerte auch einen ansprechenden Rahmen.“ Dieser Vorschlag wurde aber bereits in der Bezirksvertretung 1 abgelehnt. Um die Verwirrung komplett zu machen, hat die Verwaltung drei Alternativstandorte ausgesucht: am Graf-Adolf-Platz, nördlich vom Kö-Bogen und hinter dem Landtag.