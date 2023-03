Zeichen der Integration Diskussion um arabische Straßenschilder in Oberbilk

Die Stadtverwaltung hat bereits im Januar von zweisprachigen Straßenschildern abgeraten, wie sie nun in den Fokus gerückt sind. Vergangene Woche war in sozialen Medien eine Debatte ausgebrochen, weil an der Ecke Eller-/Linienstraße in Oberbilk zwei Schilder in hocharabischer Schrift angebracht wurden.