Banner und Graffiti : Diskussion um rassistische Sprüche in Kaiserswerth und Unterbilk

Düsseldorf Die Burschenschaftler von Rhenania-Salingia haben ein Banner aufgehängt, das für Empörung sorgt. In Kaiserswerth haben Unbekannte einen eindeutig rassistischen Spruch auf eine Mauer gesprüht. Die CDU fordert nun eine zentrale Meldestelle für solche Vorfälle.

Ein Banner am Haus der Studentenverbindung Rhenania-Salingia zu Düsseldorf sorgt für Diskussionen. „Frat lives matter“ steht Schwarz auf Weiß an dem Gebäude an der Reichsstraße. Frat bedeutet Bruderschaft – und der Spruch ist eine Anlehnung an die „Black lives matter“-Bewegung. Am 6. Juni hatten auch in Düsseldorf unter diesem Namen mehr als 20.000 Personen auf den Straßen demonstriert.