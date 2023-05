Ladies Talk im Paris Club Diskussion um Düsseldorf als Modehauptstadt

Die Stadt, so Heinen, sei multikulturell und international, zudem sei die Verbindung von Mode und Kunst einzigartig und inspirierend. Einen Blick von außen warf Lisa Bauer auf Düsseldorf. Sie lebt nämlich aktuell in Frankfurt und ist dort bei der Unternehmensberatung McKinsey als Senior Consultant für Luxusmarken zuständig. Auch, wenn Düsseldorf heute noch zu den wichtigen Standorten gehöre, so Bauer, sei Deutschland nicht unbedingt das Land der Mode.