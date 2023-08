Jüdische Gemeinde in Düsseldorf Jüdische Arbeitnehmer und Studierende kämpfen für ihre Feiertage

Jüdische Arbeitnehmer und Studierende müssen im Alltag oft dafür kämpfen, dass ihre Religionspraxis respektiert wird – beispielsweise am Schabbat und an hohen jüdischen Feiertagen. „Sowohl die Gesetzgebung der Länder als auch die Rechtspraxis gewähren im Alltag nicht, was Verfassung und Rechtsprechung im Grundsatz längst geklärt haben“, heißt es in einer Mitteilung des Tikvah Instituts in Kooperation mit der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf, der Servicestelle SABRA und der Jüdischen Studierendenunion.