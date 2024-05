Ladies Talk in Düsseldorf „Eine autofreier Corneliusplatz wäre geschäftsschädigend“

Auch die vielen Demonstrationen in der Innenstadt, die mit Vorliebe samstags über die Königsallee ziehen, wurden diskutiert. Für die Einzelhändler sei das dramatisch, so Peter Wienen, denn der Samstag gehöre zu den besonders wichtigen Einkaufstagen. Durch die Demonstrationen würden Kundinnen und Kunden allerdings abgeschreckt. Die Stadt, so Hinkel, könne hier allerdings wegen des im Grundgesetz verankerten Demonstrationsrechts nur bedingt Einfluss nehmen. Einig waren sich alle vier Podiumsgäste mit der Mehrheit der Zuhörerinnen darüber, dass die Aufenthaltsqualität der Kö, unabhängig von Demonstrationen, Baustellen und Lärm, unbedingt steigen muss. Neben mehr Gastronomie wurden Sicherheit und Sauberkeit als wichtige Kriterien genannt – auch wenn beides, so Hinkel, schon deutlich verbessert worden sei, etwa durch die personelle Aufstockung des Ordnungsdiensts. Und weil innerhalb von eineinhalb Stunden längst nicht alle wichtigen Aspekte besprochen werden konnten, haben die beiden Initiatorinnen bereits eine weitere Auflage ihres Ladies Talks zum Thema Königsallee geplant.