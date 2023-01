Umbenennungen geplant Diskussion über historisch belastete Straßennamen in Düsseldorf

Die Stadt Düsseldorf informiert am 1. Februar ab 18 Uhr in einer Online-Veranstaltung über die Umbenennung von Straßennamen. In dem digitalen Austausch mit dem Titel „Umbenennung der historisch belasteten Straßennamen in Düsseldorf“ sprechen Benedikt Mauer, Leiter des Stadtarchivs, und Thomas Weindel, Leiter des Vermessungs- und Katasteramts, über das Thema. Interessierte Düsseldorfer sind eingeladen, sich an der Debatte zu beteiligen.