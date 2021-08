Einkaufen in Düsseldorf : Discounter eröffnet neue Filiale am Hauptbahnhof

Die letzten Arbeiten laufen in der neuen Lidl-Filiale im Kap1, in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf In die alte Schalterhalle der Post am Düsseldorfer Hauptbahnhof zieht der Discounter Lidl ein. Später wird darüber die Zentralbibliothek einziehen. Jetzt sagt das Unternehmen, wann es los geht und was die Kunden erwarten wird.

Die Discounter setzen ihre Strategie fort, zunehmend Filialen in der Innenstadt zu eröffnen. In einer Woche, am Donnerstag, 19. August, eröffnet Lidl seinen neuen Standort am Konrad-Adenauer-Platz 1. Über dem Ladenlokal wird Ende des Jahres die neue Zentralbibliothek im ehemaligen Postgebäude eröffnen. Der Discounter nutzt künftig die ehemalige Postbankschalterhalle.

Insgesamt wird Lidl somit 16 mal in Düsseldorf präsent sein, und ist auf Wachstumskurs. „Wir freuen uns sehr, dass uns die Düsseldorfer so gut annehmen“, sagt Filialleiter Stephan Tilkin. Zuletzt kamen immer mehr Standorte in der City hinzu, etwa am Carlsplatz oder an der Königsallee. Aldi geht ähnlich vor und eröffnete eine Filiale in der Altstadt und zuletzt im Kö-Bogen II. Das Unternehmen ist mit mehr als doppelt so vielen Flächen in der Stadt vertreten als der Konkurrent.

Lidl hält den Standort am Hauptbahnhof deshalb für so geeignet, da die Filiale leicht für die Kunden zu erreichen sei, nicht nur mit der Bahn. Zudem werden 52 Stellplätze geboten. Den Discountern kommt es mehr und mehr darauf an, da zu sein, wo die Menschen sowieso unterwegs sind, etwa auf dem Weg zur Arbeit.

Das Sortiment wird an den jeweiligen Standort angepasst, teilt Lidl mit. Das Besondere in der neuen Filiale mit einer Verkaufsfläche von rund 1550 Quadratmetern: „Insbesondere das Frischesortiment mit Obst und Gemüse, Backwaren, Frischfleisch und Molkereiprodukten erhält mehr Fläche“, sagt Tilkin. Ihm stehen 30 Mitarbeiter zur Seite.

Lidl weist zudem auf Vorkehrungen hin, mit denen das Infektionsrisiko mit dem neuen Coronavirus so gering wie möglich gehalten werden soll. Zum Hygiene- und Schutzmaßnahmenkonzept zählt: Plexiglasschutz an allen Kassen, Servicestationen mit Desinfektionsmittel in unmittelbarer Nähe der Einkaufswagen sowie auffällige Hinweise zu Hygiene- und Abstandsregelungen.