Handel in Düsseldorf : Discounter am Carlsplatz soll bald starten

Düsseldorf Am Montag wurden Waren für die Lidl-Filiale angeliefert. Die Eröffnung ist für den 25. Juni vorgesehen. Die Discounter setzen in Düsseldorf inzwischen wieder stark auf Filialen im Stadtzentrum.

Die Expansion der Discounter im Düsseldorfer Stadtzentrum geht weiter: In der kommenden Woche eröffnet die Lidl-Filiale im IDR-Parkhaus am Carlsplatz. Am Montag konnte man beobachten, dass Ware für das Geschäft angeliefert wurde, ein großes Transparent über dem Eingang kündigt die Eröffnung für den 25. Juni an. Ursprünglich war der Start für das vergangene Jahr vorgesehen.

Lidl und sein Mitbewerber Aldi haben in den vergangenen Jahren ihre Präsenz im Düsseldorfer Stadtzentrum massiv ausgebaut. So hatte Lidl erst im vergangenen Jahr an der Königsallee eine Filiale eröffnet – gleich gegenüber dem Mitbewerber. Diese wird den Angaben zufolge gut angenommen. Aldi will bald seinen Standort in der Altstadt an der Flinger Straße eröffnen, auch im Kö-Bogen II ist eine Filiale in Vorbereitung.