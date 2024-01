Dirk Kreuter in Düsseldorf „Wer nicht 10.000 Euro im Monat macht, ist bei mir falsch“

Dirk Kreuter verdient sein Geld mit Tipps und Strategien für Vertriebler, dargeboten in Büchern und Seminaren. Mit seinem „BV Bestseller Verlag“ beschäftigt Kreuter 140 Mitarbeiter, bisher saßen alle in der Bochumer Zentrale. Dort fahren auch Linienbusse mit seiner Werbung durch die Stadt. Jetzt gibt es eine neue Niederlassung in Düsseldorf, in der ersten Etage des Trivago-Gebäudes an der Kesselstraße im Hafen. 40 Mann sollen hier rein, bisher hat Kreuter ein Dutzend rekrutiert. „Der Vorteil der Landeshauptstadt ist, dass wir hier bessere Bewerber bekommen als in Bochum.“