Beratungen zur digitalen Zukunft : Digitalminister der G7 treffen sich in Düsseldorf

Volker Wissing (FDP), Bundesminister für Verkehr und Digitales, hat seine G7-Amtskollegen zu einer Konferenz nach Düsseldorf gebeten. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Düsseldorf Die Digitalminister der G7-Staaten treffen sich in der kommenden Woche in Düsseldorf. Bei ihren Gesprächen soll es vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine auch um Cybersicherheit gehen. Auch ein Besuch im Rathaus ist geplant.

Düsseldorf wird zum Treffpunkt der Digitalminister der G7-Staaten. Zu den G7-Staaten gehören neben dem aktuell vorsitzenden Land Deutschland auch Frankreich, Italien, Japan, Kanada, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten. Die Digitalminister dieser Länder folgen der Einladung des deutschen Vertreters Volker Wissing (FDP). Für die Politiker steht auch ein Besuch des Rathauses auf dem Programm.

Wissing will die Gespräche nutzen, um mit seinen Kolleginnen und Kollegen „Impulse für eine verantwortungsvolle Digitalisierung zu setzen, die den gemeinsamen Werten und Bedürfnissen offener und demokratischer Gesellschaften entspricht“, so eine Sprecherin des Ministeriums. Es soll unter anderem darum gehen, wie Digitalisierung einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit leisten kann. Zudem werden die Minister darüber sprechen, wie der Austausch von Daten sicherer und über Grenzen hinweg erleichtert werden kann. Vor dem Hintergrund des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine soll außerdem das Thema Cyberresilienz digitaler Infrastruktur im Fokus stehen, also wie widerstandsfähig dese Infrastruktur gegen Cyberattacken ist.

Die Konferenz wird am Dienstag, 10. Mai, im Steigenberger Parkhotel stattfinden, ab 11 Uhr werden die Minister erwartet. Nach der Konferenz empfängt dann Bürgermeister Stephan Keller (CDU) die Teilnehmer im Rathaus. Sie werden sich dort in das Goldene Buch der Stadt eintragen. Dabei wird auch Andreas Pinkwart (FDP), Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, zugegen sein. Am Abend treffen die Digitalminister beim Empfang und Abendessen im Ständehaus dann auch auf NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU).

Am Mittwoch folgt eine Pressekonferenz von Wissing gemeinsam mit seiner japanischen Amtskollegin Karen Makishima. Im kommenden Jahr wird Japan den Vorsitz der G7 von Deutschland übernehmen.