Verkehr in Düsseldorf Am Unterbacher See wird ein digitales Parksystem eingeführt

Das digitale Parksystem funktioniert mit einer Kennzeichensensorik. „Kameras erkennen das Kennzeichen bei der Ein- und der Ausfahrt, bezahlt werden kann an Kassenautomaten, aber auch bequem und bargeldlos per App“, erklärt der Geschäftsführer. Für einen ganzen Tag werden zwei Euro fällig, die erste Stunde ist frei. „Es ist auch möglich, mehrmals am Tag den Parkplatz für die Gebühr zu nutzen, zum Beispiel, wenn man mit dem Hund am See Gassi gehen will, das intelligente System erkennt so was dann“, erläutert von Rappard.